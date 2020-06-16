Hami Aksoy'dan, Arap Ligi Genel Sekreteri'ne tepki
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Hami Aksoy'dan, Arap Ligi Genel Sekreteri'ne tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap Ligi Genel Sekreteri tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de, bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal' operasyonuna verilen tepkiyi...

Hami Aksoy'dan, Arap Ligi Genel Sekreteri'ne tepki
16.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:57

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap Ligi Genel Sekreteri tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de, bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal'  operasyonuna verilen tepkiyi reddediyoruz" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Pençe-Kartal Operasyonu'na yönelik ifadeleri hakkında gelen bir soruyu yazılı olarak cevapladı. Aksoy, "Arap Ligi Genel Sekreteri tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de, bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal' operasyonuna verilen tepkiyi reddediyoruz. Arap Ligi Genel Sekreteri'nin sadece ülkemizi değil, Arap Ligi'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesi ibret vericidir. Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri'ni, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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