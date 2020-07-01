Hami Aksoy'dan ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz
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Hami Aksoy'dan ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki göstererek, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz.

Hami Aksoy'dan ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz
01.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:42

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki göstererek, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamalar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz.  Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız" ifadelerini kullandı. 

'AYASOFYA TÜRKİYE'NİN MÜLKİYETİNDEDİR'

Aksoy, Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek Türkiye'nin mülkiyetine aldıkları günden bu yana hassasiyetle yaşattıklarını belirterek, "Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur.  Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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