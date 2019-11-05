Hamduk, Darfur'daki sığınmacı ve mültecilere durumlarını iyileştirme sözü verdi

05.11.2019 08:16

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Kuzey Darfur eyaletindeki sığınmacı ve mülteciler gönüllü olarak evlerine dönene kadar ya da tam bir istikrarın ardından diledikleri bölgelere yerleştirilip durumları iyileştirilene kadar hükümetin çalışacağını belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Başbakan Hamduk, göreve geldiği 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez gittiği Darfur bölgesinde sığınmacı kamplarını ziyaret etti.

Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'deki Zemzem Kampı sakinlerine hitap eden Hamduk, geçiş hükümetinin en öncelikli meselesinin barışı sağlamak ve bunun gerçekleşmesi için herkesin katılımının zorunlu olduğunu ifade etti.

Hamduk, "Hükümet, Sudan halkının, eski rejimin hatalı politikalarından kaynaklı yaşadığı ekonomik krizden kurtulmak için çaba gösteriyor." dedi.

Hükümetinin yolsuzluk yapan ve suç işleyen herkesten devrimin adalet, hesaplaşma ve kısas hedeflerini gerçekleştirmek için göreve geldiğini söyleyen Hamduk, barış müzakerelerinin daha önceleri kapalı kapılar arkasında ve sığınmacıların fikirleri alınmadan yapıldığını, bu nedenle yarım kalan ve uzun sürmeyen bir barış olduğunu kaydetti.

Sudan Başbakanı, "Kuzey Darfur eyaletindeki sığınmacı ve mülteciler gönüllü olarak evlerine dönene kadar ya da tam bir istikrarın ardından diledikleri bölgelere yerleştirilip durumları iyileştirilene kadar hükümet durmadan çalışacak." ifadesini kullandı.

-"Beşir de dahi Darfur'da suç işleyenler UCM'ye gönderilmeli"

Ebu Şuk ve Selam Kampı'nın sorumlusu Muhammed Adem Buş, sığınmacıların Ruanda ve Güney Afrika'da olduğu gibi, savaştan etkilenen bölgelerin insan yaşamına elverişli şekilde yeniden inşasını talep ettiklerini söyledi.

Buş, Darfur'da soykırım, etnik temizlik yapan ve insanlığa karşı suç işleyen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de aralarında bulunduğu kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamıştı. Beşir ise UCM'yi "sömürge organı" olarak tanımlamış ve yetkili olmadığını öne sürmüştü.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana Darfur'da hükümete karşı savaşıyor.

Kaynak: AA