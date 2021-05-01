Hamdi Yılmaz: "Umutlarımızı son haftaya taşıdık"
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Hamdi Yılmaz: "Umutlarımızı son haftaya taşıdık"

Hamdi Yılmaz: 'Umutlarımızı son haftaya taşıdık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı son haftaya taşıdık.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı son haftaya taşıdık. İnşallah verdiğimiz bu emekler doğrultusunda play-off'a kalan biz oluruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Hamdi Yılmaz, "Bugün bizim için çok önemli olan bir maçtı. Yenik duruma düşmemize rağmen futboldan kopmadık. İkinci yarı daha tempolu bir oyunla attığımız 4 gol ile 3 puanı aldık. Bizim için bu üç puan play-off şansımızı son haftaya taşımak demekti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Bursaspor maçını alıp, bizim üzerimizdeki Altınordu'nun puan kaybetmesiyle play-off'a kalmak istiyorduk. Umutlarımızı son haftaya taşıdık. İnşallah verdiğimiz bu emek doğrultusunda play-off'a kalan biz oluruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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