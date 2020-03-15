Hamdi Yılmaz: "Rakiplerin durumuna göre Play-off'u değerlendireceğiz" - Hamdi Yılmaz: "Rakiplerin durumuna göre Play-off'u değerlendireceğiz" TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bu maçı 1 puanla kapattık. Bundan sonra Adanaspor'a başarılar diliyorum.

- Hamdi Yılmaz: "Rakiplerin durumuna göre Play-off'u değerlendireceğiz"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bu maçı 1 puanla kapattık. Bundan sonra Adanaspor'a başarılar diliyorum. Biz de inşallah puanları hanemize yazdırarak rakiplerin durumuna göre Play-off'a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz" dedi.

Mor-beyazlı ekip, ligin 28. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün Adanaspor ile zor bir maça çıktık. Adana'nın durumu aşağılardan kurtulmak. Bizimde hedefimiz ilk yarı da olduğu gibi Play-off oynamak için ilk 6'ya girebilmekti. İkinci yarı da bir takım şanssızlıklar yaşadık. Bunun da yanında iyi oynadık ama bugün de gördüğünüz gibi 7-8 pozisyona girip 1 gol atabildik. En büyük handikabımız bu oldu. Bu maçı 1 puanla kapattık. Bundan sonra Adanaspor'a başarılar diliyorum. Biz de inşallah puanları hanemize yazdırarak rakiplerin durumuna göre Play-off'a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA