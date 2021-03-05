İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

05.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:42
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 25. haftasında 0-0 sona eren Ankara Keçiörengücü maçında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 25. haftasında 0-0 sona eren Ankara Keçiörengücü maçında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

Çıkırıkçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonu bol bir müsabakanın geride kaldığını aktaran sarı-siyahlı ekibin teknik sorumlusu, "Çok iyi bir maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakimdik ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok gol pozisyonuna girdik ama atamadık. Haftayı 1 puanla kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel oynadılar." diye konuştu.

Orhan Çıkırıkçı, önlerindeki maçlara iyi hazırlanacaklarını aktararak, "Şimdi 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağız. İnşallah oradan puan ve puanlarla dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakada birçok gol kaçıran İstanbulspor'un teknik sorumlusu, "Teknik direktör Fatih Tekke sahada olsaydı bugün kaç gol atardı?" şeklinde soru üzerine, "O da aynısını maçtan önce söyledi. 'Bu tam benim havam. Saha da hava da güzel.' dedi. Sanırım 2 gol atardı." değerlendirmesini yaptı.

Hamdi Yılmaz: "Play-off'u hedefliyoruz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise TFF 1. Lig'de play-off'u hedeflediklerini söyledi.

İki takımın da galibiyet için oynadığını aktaran Yılmaz, "Bugünkü maç iki takım için de çok önemliydi. İki takım da play-off potasında kalmaya gayret ediyor. İstanbulspor'un ikincilik şansı da vardı. Katı defans yapan takım olmadı. Elimizden geldiğince oyunda kalmaya gayret ettik. Futbolcularım çok iyi hazırlandı. Play-off'u hedefliyoruz. Bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Kaybedilecek maçların telafisi yok. Her maçtan puan ve puanlarla çıkmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Cahit Özkan Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:42:06. #1.15#
title