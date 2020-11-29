Hamdi Yılmaz: "Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok"
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Hamdi Yılmaz: "Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok"

29.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:25
Hamdi Yılmaz:

TFF 1. Lig'in 11. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Biz gayet disiplinli ve sistematik bir şekilde futbolcularımın arzulu istekli oyunlarıyla galip ayrıldık. Şimdi gelen takımlar daha ziyade sahaya kabahat buluyorlar. Suni çim diye. Geçen sene ben yine buradaydım. Bizi 3-1 yendikleri maçta saha gayet güzeldi. Şimdi mağlup oldukları maçlarda herkes aynı şeyi söylemeye gayret ediyor. Ben futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz bu kadar mütevazı bir takım, az bütçeyle bu işleri başarmak için bütün gayretimizle çabamızla bir yerlere gelmek istiyoruz. Hiç kimsenin yardımına da ihtiyacımız yok. Şu an maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız. Biz bu performansımızı ve ligdeki konumumuzu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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