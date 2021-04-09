Hamdi Yılmaz: "Kaybetme lüksümüz yoktu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamdi Yılmaz: "Kaybetme lüksümüz yoktu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamdi Yılmaz: 'Kaybetme lüksümüz yoktu'

TFF 1. Lig'in 29. haftasında evinde Altınordu'yu 5-3 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı.

Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi
Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi

TFF 1. Lig'in 29. haftasında evinde Altınordu'yu 5-3 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik. İkinci yarı topla daha fazla oynayan bizdik. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekildeki gibi arzulu, tempolu oyunumuzu devam ettirip ilk 6'nın içinde olma gayreti içerisinde kendimizi buluruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kural Hande Erçel Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ümit Öztürk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Instagram Salih Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamdi Yılmaz: "Kaybetme lüksümüz yoktu" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:22:10. #1.15#
title