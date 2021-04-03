Hamdi Yılmaz: "Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamdi Yılmaz: "Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamdi Yılmaz: 'Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Rakibimizin 3 puana ihtiyacı vardı, bizim de vardı.

Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Rakibimizin 3 puana ihtiyacı vardı, bizim de vardı. Biz buradan puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Bugün Adana Demirspor'la önemli bir maçtı. Saha maçın başında çok güzeldi, her şey mükemmeldi. Oyuna iyi başlayamadık, ilk yarı pas yüzdemiz daha düşüktü. Bunun yanında kendi hatamızda geri pasında gol yedik. Rakip de çok baskılı oynadı hani ilk yarı oynadığımızı söylemem. İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik. Rakibin de üzerine gittik. Tabii yakaladığımız birkaç pozisyonu da değerlendiremedik. Hemen hemen uzatmalara kadar o şekilde gitti. Sonra da yediğimiz ikinci gol o risklere girdiğimiz için. Rakip 3 puana ihtiyacı vardı. Bizim de çok ihtiyacımız vardı. Biz burada puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu. Bizim ilk 6'ının içinde olabilmemiz için evimizdeki ve dışarıda maçlardan 3 puanla ayrılmamız lazım. Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil. Bugün Adana Demirspor çok istekli ve arzulu oynadı ve galip geldiler. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ambulans
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamdi Yılmaz: "Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 22:02:48. #1.14#
title