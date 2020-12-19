Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz"

19.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:10
Hamdi Yılmaz:

TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde 2-1 galip gelen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde 2-1 galip gelen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "İyi bir maç oldu. Git gel olan tempolu bir maç oldu. 90 dakika boyunca oyuna hakim olan, daha iyi oynayan, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki kalan maçlarımızı da bu şekilde bitirip ikinci yarıya daha avantajlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Benim maç için de söyleyebileceğim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyoruz. Bu galibiyeti de iki maç aradan sonra Keçiörengücü takımımıza, futbolcularıma ve seyircilerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Nilgün Belgün Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:16:37. #1.15#
title