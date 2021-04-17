Hamdi Yılmaz: "Hakem kararlarının çok adil olduğunu zannetmiyorum"

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Hakemlerin tercihleri tabii ki oyunu etkiliyor.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Hakemlerin tercihleri tabii ki oyunu etkiliyor. Ben hakem kararlarının çok adil olduğunu zannetmiyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Arzu, istek çok değildi. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmadık. Bunun yanı sıra Tuzla daha istekli ve daha çok koştu. Biz birkaç pozisyon yakaladık. Bu pozisyonları değerlendirseydik maçın neticesi 1-1'de olmazdı, buradan galip de ayrılabilirdik. Bu bize bir ders oldu. Fakat bizim esas amacımız ilk 6'ya kalmaktı. Bu 6'ya eğer bizim üstümüzdeki Altınordu galip gelirse 6 puana çıkıyor puan farkı. Bu bizi bayağı bir zora soktu. Bundan sonra rakiplerin kaybetmesi ve bizim kazanmamız gerekiyor. Biz de Play-Off'un içinde olabilelim. Sezon başından beri ilk 6'nın içinde olma gayreti içerisindeydik. Bugün bunu tecelli etti. Bundan sonraki maçlarımızı almaya gayret edeceğiz. Ligi de iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Hakem kararları üzerine konuşan Keçiören Teknik Direktörü Yılmaz, "Hakemlerin tercihleri tabii ki oyunu etkiliyor. Etkileyince de futbolcu demoralize oluyor. Neden vermedin? Neden gittin? gibi. İtirazlar başlıyor. Sinir sistemi geriliyor. Bu nedenle ben hakem kararlarının çok adil olduğunu zannetmiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı