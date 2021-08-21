Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün maçın değerlendirmesini yaparsak, Eyüpspor saha ve seyirci avantajıyla ilk 20 dakikada tempo yaptı. O zaman zarfında birisi kendi kalemize olmak üzere 2 gol yedik. Daha sonra denge sağladık. Devreye 2-0 mağlubiyetle girdik. İkinci yarıya gayet iyi başladık. Pozisyonlar bulduk, bir de gol attık. Direkten dönen topumuz var. 3 tane yüzde yüz yakaladığımız fırsat vardı. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. En azından buradan 1 puanla ayrılabilirdik. Önümüzdeki hafta bu puanları telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı