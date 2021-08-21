Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Hamdi Yılmaz: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün maçın değerlendirmesini yaparsak, Eyüpspor saha ve seyirci avantajıyla ilk 20 dakikada tempo yaptı. O zaman zarfında birisi kendi kalemize olmak üzere 2 gol yedik. Daha sonra denge sağladık. Devreye 2-0 mağlubiyetle girdik. İkinci yarıya gayet iyi başladık. Pozisyonlar bulduk, bir de gol attık. Direkten dönen topumuz var. 3 tane yüzde yüz yakaladığımız fırsat vardı. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. En azından buradan 1 puanla ayrılabilirdik. Önümüzdeki hafta bu puanları telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 22:11:50. #1.14#

title