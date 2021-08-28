Hamdi Yılmaz: "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı"
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Hamdi Yılmaz: "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı"

Hamdi Yılmaz: 'Galibiyet bizim için kaçınılmazdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Adanaspor maçının ardından "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Adanaspor maçının ardından "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı. İkinci golü bulduktan sonra çok daha rahat oynamaya başladık" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde oynadıkları ve 2-0 galibiyetle ayrıldıkları Adanaspor maçının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün oynadığımız maçın değerlendirmesini yaparsak; biz bu maça mutlak galibiyet için çıktık. Ligin de ilk maçları. Burada talihsiz bir golle berabere kaldık. Eyüpspor maçında da çok iyi oynamıştık. Bugünkü maçta bütün amacımız ve gayretimiz galip gelmekti. İlk yarı başa bir mücadele oldu, iki takımda gol atabilirdi. İkinci yarı hem golü erken bulduk hem bu maçta oyunumuzu daha rasyonel bir şekilde oynamaya başladık. Galibiyet bizim için kaçınılmazdı. İkinci golü bulduktan sonra çok daha rahat oynamaya başladık. Daha fazla gol atabilirdik fakat bugün bu skor bize yetti. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar" diye konuştu.

Takıma bir orta saha transferi düşündüklerini belirten Yılmaz, "Belki iyi bir 8 numara bulursak bir tane transfer

yapma şansımız olabilir. Bu maçta gördük ki gol attığın ve galip geldiğin zaman özgüvenini daha fazla kazanmış oluyorsun. Bugünkü görev alan futbolcuların tamamı üzerine düşenleri yaptılar. Orta saha için iyi bir 8 numara düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hamdi Yılmaz: "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı" - Haberler Spor
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