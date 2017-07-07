Hamburg Yanıyor, Türkler Sarma Sarıyor

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi'ni protesto gösterileri devam ediyor. Eylemciler Hamburg sokaklarını ateşe veriyor.

ŞEHİRDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi'ni protesto eden gruplar özellikle zenginlerin mahallesi olarak bilinen Elbchausse Caddesi'nde arabaları yakmaya ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Hamburg sokaklarında eylemler devam ederken şehirden dumanlar yükseldiği görülüyor.

POLİS DESTEK GÜCÜ İSTEDİ

Die Welt'in haberine göre, Hamburg polisi Almanya'nın bütün eyaletlerinin polis teşkilatlarından destek gücü istedi.

SARMA SARARAK OLAYLARI İZLEDİLER

Öte yandan tüm bu olaylar devam ederken sosyal medyaya düşen bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Sarma sararak evlerinin camından olayları izlyen 2 Türk kadın, izleyenleri güldürdü.

İşte Hamburg'dan kareler:











