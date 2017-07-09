- Hamburg'u festival havasında temizlediler



HAMBURG - Almanlar, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen eylemler sırasında çöp yığınına dönen ve hasar gören sokakları festival havasında temizlediler.

Almanya'nın Hamburg kenti 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın gündeminde yer almıştı. Dünya liderlerinin de geldiği Hamburg, zirve boyunca şiddetli protestolara da ev sahipliği yapmıştı. Perşembe günü başlayan protestolara katılan binlerce kişi sokaklarda birçok aracı ateşe vermiş, polisle çatışmıştı. Eylemlerin sona ermesiyle birlikte başlayan temizlik çalışmaları bugün festival havasında sürdü. Büyük hasarın meydana geldiği ve çöp yığınlarının oluştuğu Hamburg sokaklarını temizleme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Bazı vatandaşlar yerleri süpürürken, bazıları da müzikle dans eşliğinde eğlendi. Özel bir temizlik şirketi de temizlik malzemeleri dağıtarak çalışmalara destek verdi.