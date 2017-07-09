Hamburg'ta Şiddet Olayları: 411 Gözaltı

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hamburg'ta Şiddet Olayları: 411 Gözaltı

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: Dunya.com