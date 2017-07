Hamburg'ta G-20 Öfkesi

G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Hamburg sokakları, şiddetli protestolar nedeniyle adeta savaş alanına döndü.



Zirve'ye katılan liderler Hamburg Konser Salonu'nda Bethoveen'in "9'uncu Senfonisini" dinlerken, Hamburg sokaklarında tümüyle farklı bir senfoni çalıyordu.Hamburglular sabaha bu enkaz görüntüleriyle uyandılar.



#WelcomeToHell? Not all anti-#G20 protests in #Hamburg were violent. Most of them were actually quite peaceful. pic.twitter.com/Xq7li7WsM3— dwnews (@dwnews) July 8, 2017



Binlerce kapitalizm ve küreselleşme karşıtı gösterici, Hamburg sokaklarını yakıp yıktı.



Stores looted by anti-#G20 protesters in #Hamburg https: //t.co/KgiwxJVeof pic.twitter.com/gA4LzhMRRB— RT (@RT_com) July 8, 2017



Öfkeli göstericiler ikinci gece de bazı binaları işgal etti, dükkan camlarını indirdi ve onlarca araç yaktı.



G-20 protests: Hamburg police call in more officers on 2nd day of demonstrations #FoxNewsWorld https: //t.co/8BU30OnkZa pic.twitter.com/baW4hBVUz0— Fox News (@FoxNews) July 8, 2017



Akşam saat 20.00 sularında başlayan şiddetli gösteriler ve pois ile göstericiler arasındaki kovalamaca 4 saati aşkın sürdü. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli suyun yanısıra göz yaşartıcı bomba kullandı.



Hamburg'da G-20 liderlerinin ve sokağın güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görev alırken, Hükümet, yan illerden, bin 500 ek polis kuvveti daha çağırdı.



Hamburg güvenlik yetkilileri, 200 polis görevlisinin hafif yaralandığını, 80 göstericinin de göz altına alındığını açıkladı.



Protesters block roads and set cars on fire as G-20 summit begins in Hamburg https: //t.co/ahZ32rGQFa pic.twitter.com/n8rK6aH4Gd— Bloomberg (@business) July 7, 2017



Sokaklarda toplanan radikal sol göstericiler "Cehennem hoşgeldiniz" sloganı altında, sokakta kapitalizm karşıtı sloganlarını attılar.



Zirvenin birinci günü 100 bini aşkın gösterici liderlerin Hamburg Fuar Alanı'nda toplanan zirveye giden yolalrı kapaması nedeniyle liderler güçlükle salona ulaşabildiler.



BREAKING The army has been deployed in the streets of Hamburg amid G20 protest that has left the city like a warzone pic.twitter.com/uPm9uMfYmz— #BREAKINGNEWS (@UrgentNews5) July 8, 2017



VIDEO: Kissing anti-#G20 protesters blasted by police in #Hamburg; Follow live updates on the protests https: //t.co/TEFOp8nbcK #G20HH17 pic.twitter.com/YyWbyPQQrI— RT (@RT_com) July 8, 2017



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Hamburgta öfkesi Kentsel şiddet Polis G-20 Gösteri Gepost: 08 juli 2017