Hamburg polisi bütün bölgelerden destek gücü istedi



Ersin Arslan Stockholm, 7 Temmuz (DHA) ? Hamburg'ta G20 Liderler Zirvesi öncesi dün başlayan protesto gösterileri bugün de hızını arttırarak devam ediyor.



Bugün öğleden önce yapılan protesto gösterilerinde zirvenin yapılacağı Kırmızı Bölge ye girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.



Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler polis araçlarını ateşe verdiler.



Die Welt'in haberine göre, Hamburg polisi Almanya'nın bütün eyaletlerinin polis teşkilatlarından destek gücü istedi.



Bu arada toplantının yapılacağı salona hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı da güvenlik gerekçesiyle bir süre bekletildi.



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