Hamburg: G20 Zirvesi Öncesinde Protestolar Sürüyor

Almanya'nın Hamburg şehrinde 7 -8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde zirve karşıtları ile polis arasındaki gerginlik tırmanıyor.



Kendilerine zirve süresince geceyi geçirmelerini da sağlayacak kamp kurmalarına izin verilmesini talep eden protestocular salı gecesi Hamburg'da polisle karşı karşıya geldi.



Polis güçleri hizalandıkları caddede yanlarına yaklaşarak sözlü protestoda bulunan bazı eylemcileri, bulundukları hattan iterek uzaklaştırdı, daha sonra da basınçlı su kullanarak kalabalığı dağıttı.



Zirve süresince 20 bin kolluk gücü görevlendirecek Alman polisi 8 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılmasını tahmin ettiğini duyurdu.



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Tags: sürüyor Hamburg: protestolar öncesinde zirvesi Hamburg G20 Almanya Gepost: 05 juli 2017