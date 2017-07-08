Hamburg'da Pkk/pyd Sempatizanlarından Protesto

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 karşıtı yürüyüşler gün boyu devam etti. Yürüyüşte PKK/PYD bayrakları ve Öcalan'ın posterleri dikkat çekti.



Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 karşıtı gösterilere 100 bine yakın kişinin katıldığı belirtiliyor. Merkez tren istasyonundan başlayan yürüyüş Reeperbahnda sona erecek.Yürüyüşün başında PYD/PKK bayrakları ve Öcalan posterleri dikkat çekti. - HAMBURG