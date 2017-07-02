Hamburg'da G20 Protestosu
Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 Zirvesi protesto edildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 Zirvesi protesto edildi. Kent merkezinde yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Ülkede Anayasa Mahkemesi, kent ve yurt dışından gelenlerin Hamburg'da kurmayı planladığı protesto kampının tamamen yasaklanamayacağına hükmetmişti.
Alman Çevre ve Doğa Koruma Federasyonu (BUND) üyesi Jürgen Runge iklim değişikliği sorununa dikkat çekti: "İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris anlaşmasının uygulanmasına karşı çıkmasına rağmen bu konuda yapacak çok şey var. Çocuklarımız ve diğer insanlar için yolumuza devam etmek zorundayız."
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, zirveye karşı yapılacak protestolarda şiddete başvuran eylemcilere sert müdahale edileceği mesajını verdi.
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Tags: Global ısınma ve değişim Hamburgda protestosu G20 Hamburg Gösteri Almanya Gepost: 02 juli 2017