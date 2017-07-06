Hamburg'da G20 Protestocularına Polis Engeli

Hamburg'daki 'Cehenneme Hoş Geldiniz' protesto yürüyüşünü gerçekleştiren grubun önü polis tarafından kesildi. Kalabalık bir grup, yüzlerine gizleyerek polis aleyhinde slogan attı.



Yarın başlayacak G20 liderler zirvesini protesto etmek için 'Cehenneme Hoş Geldiniz' sloganıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne balık pazarından hareketlenene protestocuların önü, yürüyüşün başlamasının hemen sonrasında kesildi.



Polis göstericilerin yüzlerini gizleyen eşya ve kıyafetler kullanmamasını istiyor.



Hamburg Polisi Twitter hesabından yapılan açıklamada yürüyüşe katılan 12 bin kişiden 1.000 kadarının yüzlerini gizledikleri ve polis aleyhine slogan attıkları belirtildi.



(Fotoğraflı) - Stockholm