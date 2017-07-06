Hamburg'da G20 Öncesi Trump Protestoları Başladı (2)

ABD Başkanı Trump, G20 Zirvesi için eşiyle birlikte Almanya'ya iniş yaptı.



Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak olan G20 liderler zirvesi için Trump'ın iniş yapmasından önce, kentteki protestolar arttı.



Hamburg'da bir grup eylemci kendilerini griye boyayarak, 'zombi protestosu' eylemiyle zirveyi ve ABD Başkanı Trump'ı protesto etti.



Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemler sırasında bazı protestocular gözaltına alındı.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:



Güvenlik önlemleri



Polisin eylemciyi gözaltına alması - Hamburg