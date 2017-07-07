Hamburg'da G-20 Protestoları Sürüyor

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesi gerçekleştirilirken, dışarda protestocular gösterilerini sürdürüyor. Hamburg sokakları geniş protestocu gruplarla doldu. Dün geceden beri devam eden eylemler bugün de sabahın erken saatlerinde başladı. Eylemciler bazılarının sahiplerinin Türk olan işletmelerin camalrını kırdı, araç yakarak yollara barikatlar kurdu. Sabah saatlerindeki gösterilerde polis göstericilere müdahale etti.Şehirdeki güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çekilmiş durumda.



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Camları kırılan işyerleri





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Göstericiler slogan atıyor





Polis göstericilere müdahale ediyor - Asgerzadeh