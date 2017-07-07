Hamburg'da G-20 Protestoları Şiddetleniyor: 30 Gözaltı

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G-20 zirvesi, sert protesto gösterilerine sahne olmaya devam ediyor.



Dün geceden bu yana devam eden sert gösterilere katılan binlerce eylemci polisle çatıştı.



Kırmızı güvenlik bölgesine yaklaşan göstericilere polis müdahale edince Hamburg sokakları, tam bir kovalamacaya sahne oldu.



Çatışmalarda 150'yi aşkın polis yaralandı, radikal solcu 30 gösterici göz altına alındı, 15'i ise tutuklandı.



Hamburg'un lüks semtlerinden Rote Flora'da arabalar ve çöp bidonları ateşe verildi.



Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, suç işleyenlerin adaletin karşısında çıkarılacağı uyarısında bulundu.



Bir grup gösterici de, resmi konvoyların zirve salonuna ulaşağı yolları tıkayan oturma eylemleri yaptı. Polis bu eylemcileri dağıtmak için de tazyikli su kullandı.



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Tags: Hamburgda Hamburg G-20 şiddetleniyor: Almanya protestoları gözaltı Gepost: 07 juli 2017