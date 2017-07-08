Hamburg'da Caddeler Savaş Alanı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler gittikçe şiddetini artırıyor. Dün akşam saatlerinde göstericiler, Sternschanze bölgesini adeta işgal etti.



Almanya'nın Schulterblatt ve Susannenstr caddelerinde 19.00 gibi başlayan gösteriler, gittikçe şiddetini arttırdı. Başka semtlerdeki göstericilerin de olay yerine gelmesiyle sayıları 10 bine yaklaşan göstericiler, caddeleri ateşe verdi. Belli aralıklarla kurdukları barikatları ve lastikleri ataşe veren eylemciler, Rewe Süpermarket, Budnikowski Kosmetikcisi gibi dükkanların camlarını kırarak içeri girip yağmaladılar. Yiyecek ve içecekleri alan eylemciler, diğer malzemeleri de ateşe attılar. Ayrıca Hamburger Sparkasse adlı bankanın kapılarını kırarak içeri giren göstericiler ışıkları yakarak otomatları söküp, tüm işyerlerine büyük çaplı maddi hasar verdiler.



Olay yerine polislerin girişine izin vermeyen göstericiler sadece sağlık ekiplerinin girmesine müsaade etti. Olaylar gece sabaha kadar sürdü.



(Erdal Altuntaş/İHA)