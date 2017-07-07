Hamburg'da Bu Kez de Bisikletli Protesto

G-20 Hamburg'da hız kesmeden protesto edilmeye devam ediyor. Çok çeşitli eylemlere başvuran protestocular, bu defa bisikletleriyle protesto gösterisi düzenledi.



Renkli görüntüler sergileyen binlerce eylemciye polisler müdahale etmezken, eylemcilerin sadece Hamburg'da yaşayanlar değil, Avrupa'nın birçok şehrinden eylem için gelmiş bisikletçiler olduğu belirtildi.



Eylemciler G20'yi, ekonomi politikalarını ve çevreye zararlı enerji kaynaklarını protesto etti. - Hamburg