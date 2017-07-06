G-20 Zirvesini Protesto Eden Göstericiler Hamburg'u Savaş Alanına Çevirdi!

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Hamburg'da polis, küreselleşme karşıtlarının 'Cehenneme hoş geldiniz' adlı eylemine tazyikli suyla müdahale etti.

POLİS, YÜZÜ MASKELİ GRUBU UYARDI

Hamburg polisi; yürüyüşe katılan 'Siyah Blok' adı verilen, siyah giyinmiş ve yüzü maskeli grubun gösteriden ayrılmasını istedi. Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Zirveye karşı "Welcome to Hell" sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti. Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

BAZI POLİSLER AMBULANSA SIĞINDI

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan Polis Sözcüsü Timo Zill'in ve bir polisin, göstericilerin saldırısına uğradıkları ve yakındaki bir ambulansa sığındıkları ifade edildi. Açıklamada, saldırganların ambulansın kapısını açmaya çalışmaları üzerine aracın olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

HAMBURG POLİSİ SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Hamburg polisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ara sokaklara kaçan göstericilerin çeşitli cisimleri ateşe verdikleri uyarısında bulunularak, ilgisi olmayanların olay yerinden ayrılmaları istendi. Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.

BİR ARACI ATEŞE VERDİLER

Polis müdahalesine öfkelenen göstericiler bir aracı ateşe verdi. Polisin uyarıları ve müdahalesi devam ediyor.