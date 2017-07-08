- Hamburg caddelerinde temizlik çalışmaları

G20 Zirvesi protestolarının ardından caddeler temizleniyor



HAMBURG - Almanya'nın Hamburg kentinde 2 gündür devam eden G20 Zirvesi protestolarının ardından caddelerde temizlik başladı.

Almanya'nın ikinci büyük kenti Hamburg'da 2 gün boyunca protestolarda göstericilerin caddeleri ateşe vermesi ve polisle göstericiler arasında çıkan arbede sonucu büyük hasar meydana geldi. Görevliler eylem yapılan caddelerde büyük bir temizlik çalışması başlattı.