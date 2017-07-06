Hamburg'a 100 Bin Protestocu Bekleniyor

– Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 zirvesi için kente 100.000 göstericinin gelmesi bekleniyor.



Güvenlik uzmanlarına göre göstericilerden 8 bin kadarı şiddet yanlısı ve polis ile göstericiler arasında çatışmalar bekleniyor.



Göstericilere karşı Hamburg sokaklarında 20 bin polis, göstericileri kontrol altında tutmak için görev yapacak.



Bu akşam 'Cehenneme Hoş Geldiniz' sloganıyla düzenlenen protestolar hakkında Alman ZDF kanalına konuşan Hamburg Polis Şefi Ralf Martin Meyer'e göre, bu slogan altında düzenlenen gösterinin 'pasif bir oturma eylemi' olması beklenmiyor.



Die Welt gazetesinin haberinde, Basel'den kalkan özel kiralanmış trenle binlerce göstericinin öğleden önce Hamburg'a geldiği belirtildi. - Stockholm