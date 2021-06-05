Hamaslı yönetici Sinvar, "Gazze'de insani durumun iyileştirilmesinin" öncelikleri olduğunu söyledi

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin direniş güçlerinin yapılandırılması ve Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi başta olmak üzere kısa ve uzun vadeli stratejik hedefler belirlediklerini söyledi.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin direniş güçlerinin yapılandırılması ve Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi başta olmak üzere kısa ve uzun vadeli stratejik hedefler belirlediklerini söyledi.

Sinvar, akademisyenlerle yaptığı toplantıda, Gazze'deki Filistin direnişi için "aşamalı ve stratejik kazanımlar" elde etmeyi planladıklarını belirtti.

İsrail saldırılarının ardından bölgedeki iyileşmenin insani, hayati ve mali anlamda Gazze halkı tarafından hissedilmesi gerektiğini ifade eden Sinvar, "Gazze'de insani durumun tamamen iyileşmesi dışında hiçbir seçeneği kabul etmiyoruz." dedi.

Sinvar, Gazze'deki insani durumun aşamalı bir biçimde iyileştirilmesinin "Gazze halkının rahatlaması, ekonomik hayatın yeniden inşa edilmesi ve canlandırılması için büyük bir fırsat" olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin yeniden inşasına önem verdiklerini belirten Sinvar, "Yeniden yapılanma için ayrılan fonlardan pay almayacağız, yeniden imarı ve ekonomiyi canlandırmayı kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Filistin siyasetindeki hedefler

Sinvar, 21 Mayıs öncesinde Filistin'de iç bölünmüşlüğün sonlandırılması yönündeki sözlerin bugün için geçerli olmadığını ve bu konuda çaba sarf etmenin vakit kaybı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"En önemli ve acil ihtiyaç, Filistin Ulusal Konseyinin tüm etkili güçler ve partileri içerecek bir şekilde doğru temeller üzerine düzenlenmesidir."

Sinvar, "uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi ve Filistinlilerin direnişi yoluyla İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymaya zorlanmasının" da diğer bir hedef olduğunu dile getirdi.

Stratejik hedefler

Stratejik hedeflerine ilişkin ise Sinvar, "direniş güçlerinin yapılandırılmaya devam edilmesi ve Filistin'in kurtuluşu için yapılacak savaş için vurucu bir güç oluşturulmasının" planlandığını aktardı.

Sinvar, Filistin'in kurutuluşu için yapılacak savaşa yönelik stratejik hedefler kapsamında, "Filistinli, Arap ya da Müslüman tüm aktörlerle özellikle direniş ve Kudüs ekseninde ilişkilerimizi yeniden düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha