Hamaslı yetkili, direnişin "Kudüs ile Şeyh Cerrah" konusunda verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi
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Hamaslı yetkili, direnişin "Kudüs ile Şeyh Cerrah" konusunda verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi

Hamaslı yetkili, direnişin 'Kudüs ile Şeyh Cerrah' konusunda verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil, Filistin direnişinin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi meseleleriyle ilgili verdiği sözün arkasında olduğunu belirtti.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil, Filistin direnişinin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi meseleleriyle ilgili verdiği sözün arkasında olduğunu belirtti.

Batı Şeria'daki Hamas yöneticilerinden Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "siyonist oluşumun hezimete uğramasının, bazı tarafların çıkarına ters düştüğünü" ifade etti.

Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ni savunma mücadelesinin devam ettiğini belirten Tavil, "Direniş güçleri, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'la ilgili sözünün arkasında." dedi.

Tavil, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'in 1948'te bağımsızlığını ilan ettiği topraklardaki Arap vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki halk hareketlenmelerinin tam olarak dinmediğini vurgulayarak, "Direnişin, 'Kudüs ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ne el sürülmesi, açık çatışmalara yol açabilir' mesajı işgale ulaştı." diye konuştu.

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile gece 02.00'de varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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