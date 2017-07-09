Hamaslı 37 Vekilin Maaşı Kesildi
RAMALLAH (AA) – Filistin Yönetimi'ne bağlı Maliye Bakanlığı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kestiği bildirildi.
RAMALLAH (AA) – Filistin Yönetimi'ne bağlı Maliye Bakanlığı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kestiği bildirildi.
Hamaslı vekil Abdulcabbar Fukaha AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ayki maaşlarını almadıklarını ve bankaların Filistin Maliye Bakanlığı'nın maaşlarını kesme kararı aldığını kendilerine tebliğ ettiğini söyledi.
Filistin Maliye Bakanlığı'nın İsrail hapishanelerindeki iki vekilin de maaşlarını kestiğine dikkati çeken Fukaha, "Geçen ay maaşların yatırılmasında gecikme yaşandı ancak bu ay kesildiği haberini aldık. Hukuki anlamda bu sorunu çözmek için yargıya başvuracağız." dedi.
Filistin Maliye Bakanlığı'ndan söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Filistin Hükümeti geçen ay herhangi bir gerekçe göstermeden, Batı Şeria ve Gazze'de Hamaslı 277 eski tutuklunun maaşını kestiğini duyurmuştu.
Fetih Hareketi tarafından yönetilen Ramallah merkezli Filistin Hükümeti, Hamas ve Fetih hareketleri arasında devam eden kriz nedeniyle geçen hafta çarşamba günü Gazze'deki 6 bin 145 memuru da erken emekliye ayırmıştı.
Filistin'de ilk defa 2006 yapılan genel seçimlerde büyük başarı elde eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a, Fetih Hareketi tarafından yönetilen Filistin Yönetimi tarafından önce hükümeti kurma görevi verilmiş daha sonra başta ABD ve İsrail olmak üzere uluslararası tepkiler nedeniyle Hamas'ın hükümeti kurma görevi iptal edilmişti.
Hamas ile Fetih hareketi arasında 2007'de yaşanan çatışmaların ardından, Gazze'de kontrolü ele geçirmeye başlayan Hamas, 10 yıldan bu yana Gazze'yi tek başına yönetiyor. Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamasıyla beraber İsrail de yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi hava, kara ve denizden ablukaya almıştı.
Hamas ve Fetih hareketleri arasında uzun süren görüşmelerin ardından Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak kurulan bu hükümet Hamas ve Fetih arasında yeniden başlayan anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.