Hamas: "Yüzyılın Anlaşması" planı Filistinliler için yeni bir büyük felakettir

28.01.2020 02:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 02:24

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını, "yeni bir büyük felaket" (Nekbe) şeklinde nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halka yönelik çifte (ABD-İsrail) bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu sözde barış planını akamete uğratma ve Filistin halkının çıkarlarını korumanın tüm Filistinlilerin görevi olduğunu kaydeden Berhum, bunun için cesur kararlar alınması ve genel bir seferberlik hali ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Söz konusu plana karşı koymak için Filistin genelinde direniş hareketlerinin dozunun artırılması gerektiğine işaret eden Berhum, Filistin yönetimine İsrail'le güvenlik alanındaki koordinasyonu acilen durdurma, İslam dünyasına da Filistin halkını destekleme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirterek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, tarihi Filistin topraklarını 14 Mayıs 1948'de işgal etmiş, 1,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 800 binini şehir ve köylerinden göçe zorlamıştı. Bu olay, Filistinliler tarafından "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA