Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum"
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Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum"

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: 'Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum'
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk: 'Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum'
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk: "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum"
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