Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haberler
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Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın
AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rudvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" fotoğrafına oy veren Rıdvan, " İsrail'in çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlediği suçların boyutunu yansıttığı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıda evleri sahiplerinin başına yıktığını gözler önüne serdiği için bu fotoğrafı seçtiğini" söyledi.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" karesini seçen Rıdvan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Bu fotoğrafın fiziksel, duyusal veya görsel engelliliğin irade, meydan okuma ve kararlılığa engel olamayacağını gösterdiğini vurgulayan Rıdvan, "Anadolu Ajansı'nın insanlığa hizmet ettiğini, gerçekleri ortaya çıkarmak için çalıştığını ve Siyonist işgalcilerin suçlarını ifşa ettiğini" belirtti.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

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