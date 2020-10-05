Hamas yetkilisinden "İsrail, ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmek istiyor" açıklaması
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Hamas yetkilisinden "İsrail, ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmek istiyor" açıklaması

05.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:36
Hamas yetkilisinden

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları kanalıyla ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmeyi istediğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları kanalıyla ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmeyi istediğini söyledi.

Hayye, Uluslararası Filistin'e Dönüş Kampanyası'nın "Müslümanlar ve Hıristiyanlar Normalleşmeye Karşı" ismiyle internet üzerinden düzenlenlediği toplantıya katıldı.

Hayye burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarını kullanarak devleti Nil'den Fırat'a kadar genişletmeyi ve kendisini bölgenin efendisi olarak göstermeyi istiyor." dedi.

Normalleşme anlaşmalarının Filistin halkının sırtına vurulan bir bıçak darbesi olduğunu belirten Hayye, Filistin'in İsrail'in genişlemesine karşı olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Arap ülkelerinin iç meselelerle meşguliyetinden istifade ederek, İsrail'in bölgede nüfuz alanını genişletmesi için çalıştığını kaydeden Hayye, "Arap liderlerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi Netanyahu'yu (İsrail Başbakanı) ve onun siyasetçilerini bataktan, ABD'yi de başarısızlıktan kurtarma amacı taşıyor." diye konuştu.

İsrail'in, Filistin devletinin kurulmasını ve Filistinli mültecilerin evlerine geri dönmesini istemediğini belirten Hayye, Arap ülkeleri yöneticilerinden, atalarının yaptığı gibi Filistin halkına yardım etmelerini istedi.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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