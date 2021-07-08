Hamas yetkililerinden Yusuf, serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Filistinli gruplara diyalog çağrısı yaptı Açıklaması
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Hamas yetkililerinden Yusuf, serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Filistinli gruplara diyalog çağrısı yaptı Açıklaması

Hamas yetkililerinden Yusuf, serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Filistinli gruplara diyalog çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf, Filistinli taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf, Filistinli taraflara diyalog çağrısında bulundu.

İsrail hapishanesinde 9 ay süren idari tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Yusuf, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan mesaj getirdiğini ifade eden Yusuf, "Herkesin diyaloga dönmesi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve aynı şekilde Fetih, Hamas ve tüm Filistinli grupların bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." dedi.

İsrail yerleşim birimleri inşaatına ve Filistin halkına yönelik ihlallerine devam ederken Filistin'de yaşanan gerginliğin devam etmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Yusuf, bu gerginlik ve tıkanıklığın ancak diyalogla sona ereceğini söyledi.

Yusuf, tutuklu olan ve olmayan tüm Hamas yetkililerinden, "tüm grupların, Filistinlilerin yükünü taşımakta ortak olacağı, sağlam temeller üzerine kurulu bir diyaloga açık olduğu" mesajı getirdiğini ifade etti.

Mısır yönetimi, Filistinli gruplar arasında 12 Haziran'da başlaması beklenen diyalog görüşmelerinin süresiz ertelendiğini duyurmuştu.

İsrail güçleri tarafından, 2 Ekim'de Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Yusuf, 9 aylık idari tutukluluktan sonra bugün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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