Hamas: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın planları, Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın planları, Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor

Hamas: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın planları, Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, radikal Yahudi grupların, 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskın için daha çok katılım sağlanması çağrısının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Kasım, radikal Yahudi grupların İsrail güçlerinin himayesindeki baskınlarının, Filistin halkının ve İslam dünyasının kutsallarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

"Bu tutum, Arapların ve Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon ve İsrail'in tüm uluslararası kanunları hiçe saymasıdır." diyen Kasım, bu provokatif eylemlerin oluşturduğu tehlikeyi ara buluculara ilettiklerini kaydetti ancak bu ara buluculara ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların (10-21 Mayıs) ardından Mısır ve Katar'ın aralarında bulunduğu ülkeler İsrail ile Filistinli gruplar arasında kalıcı ateşkes için ara buluculuk yapıyor.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Balotelli Mustafa Er Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamas: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın planları, Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 00:04:27. #1.15#

title