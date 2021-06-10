Hamas ve İslami Cihad liderleri, Kahire'de İsrail'in Gazze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas ve İslami Cihad liderleri, Kahire'de İsrail'in Gazze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri görüştü

Hamas ve İslami Cihad liderleri, Kahire'de İsrail'in Gazze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ve Nehhale başkanlığındaki heyetler, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve bu gelişmelerin Arap dünyasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde yansımalarını değerlendirdi.

Filistin direnişinin eylemde ve siyaset sahasında ihtiyaç duyduğu birliğe vurgu yapan Hamas ve İslami Cihad, Filistin halkının mücadele ve cihat etrafında birliğini koruması ve zorluklara karşı koymada aynı safta birleşerek sağlam bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

İki heyet görüşmede ayrıca, ulusal birliğin sağlanmasının ve Filistin iç işlerinin gerçek ortaklık temelinde düzene konulmasının yollarını ele aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım'
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Hande Erçel Rahşan Gülşan
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamas ve İslami Cihad liderleri, Kahire'de İsrail'in Gazze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 00:46:09. #1.15#

title