Hamas ve İslami Cihad liderleri, Kahire'de İsrail'in Gazze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ve Nehhale başkanlığındaki heyetler, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve bu gelişmelerin Arap dünyasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde yansımalarını değerlendirdi.

Filistin direnişinin eylemde ve siyaset sahasında ihtiyaç duyduğu birliğe vurgu yapan Hamas ve İslami Cihad, Filistin halkının mücadele ve cihat etrafında birliğini koruması ve zorluklara karşı koymada aynı safta birleşerek sağlam bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

İki heyet görüşmede ayrıca, ulusal birliğin sağlanmasının ve Filistin iç işlerinin gerçek ortaklık temelinde düzene konulmasının yollarını ele aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz