Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü - Haberler
Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Haber

Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'de kurulacak yeni hükümeti ve Filistin davasıyla ilgili son gelişmeleri görüştü.

24.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06
Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'de kurulacak yeni hükümeti ve Filistin davasıyla ilgili son gelişmeleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Heniyye, Filistin halkının taleplerini yerine getirmek ve yeni kurulacak İsrail hükümetine karşı koymak için birliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İkili, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular serbest bırakılana ve mülteciler topraklarına geri dönene kadar direnişin devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Hamas ve İslami Cihad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Filistinli diğer gruplarlarla ortak bir strateji çerçevesinde birlikte hareket edilmesinin gerekliliği de iki lider tarafından ifade edildi.

Netanyahu ve Gantz, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin "ilhakı" konusunda anlaştı

İsrail'de üç erken seçime neden olan ve bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi pazartesi günü sonlanmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda mutabakata varmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon konusunda anlaşması, işgal şartları altındaki Filistin'i bekleyen daha da zor günlerin habercisi olarak değerlendirilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Yeni koalisyon hükümetinin en önemli hedefleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" yer alıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:31:25. #1.15#
title