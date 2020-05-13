Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in "ilhak planının" görüşüleceği Ramallah'taki toplantıya katılmayacak
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Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in "ilhak planının" görüşüleceği Ramallah'taki toplantıya katılmayacak

Hamas ile İslami Cihad Hareketleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurdu.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in
13.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:26

Hamas ile İslami Cihad Hareketleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurdu.

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta düzenleneceği için toplantıya Filistinli gruplardan gerçek anlamda bir katılımın söz konusu olamayacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantı "zaman kaybı" şeklinde nitelendirilerek, "Toplantıya katılmayacağız. Bu toplantı, halkımıza komplolar kurulurken zamanı boşa harcamak ve başarısızlıklarla sonuçlanmış tecrübeleri tekrar denemektir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas açıklamasında, Abbas'a "ilhak" kararını görüşmek üzere Batı Şeria dışında başka bir yerde toplantı çağrısı yapma önerisinde bulundu.

Hamas Hareketi, İsrail tehdidi dolayısıyla genel olarak bu tür toplantıların, Batı Şeria dışında düzenlenmesini istiyor.

İslami Cihad da toplantı masasında olmayacak

İslami Cihad Hareketi de konuya dair yazılı açıklama yayımlayarak, toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlhak ve yerleşimle mücadelenin gerçek başlangıcı olarak gördüğümüz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistinli grupların liderleri arasında düzenlenecek bu toplantıya katılmayacağız."

Açıklamada, toplantıdan, birliği sağlayacak ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarının geri alınmasına katkı sunacak kararlar çıkmasının beklendiği aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi de sık sık Hamas ile benzer çağrılar yaparak, tüm grupların liderlerinin katılacağı Batı Şeria dışında bir toplantı tesis edilmesinden yana olduğunu vurguluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısı üzerine, İsrail'in Batı Şeria'nın geniş alanları üzerindeki "ilhak planını" görüşmek için 16 Mayıs Cumartesi günü Filistin liderler toplantısı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

İsrail'in "ilhak" planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini bugün İsrail'e gerçekleştirdi.

Yerel basın, ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağını yazmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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