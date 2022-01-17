Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerin bedelini ödeyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerin bedelini ödeyecek

Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerin bedelini ödeyecek
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "suçların" bedelini ödeyeceğini belirtti.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "suçların" bedelini ödeyeceğini belirtti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Falih Ceradat isimli Filistinliyi öldürmesinin ardından her iki hareket tarafından ayrı ayrı açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "İşgalci, hem askerlerinin hem de yerleşimcilerinin halkımıza ve onun mülklerine yönelik saldırılarının bedelini ödeyecek. Halkımız kendi topraklarında onurlu ve güven içinde bir hayat sürünceye dek direniş güçleri, gaspçı işgalcilerin kabusu olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın güneyinde kahramanca bıçaklama eylemini gerçekleştiren şehit Ceradat'la gurur duyulduğu" ve "bıçaklama eyleminin İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Necef'teki ihlallerine verilen doğal bir karşılık olduğu" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin açıklamasında da İsrail askerleri ile yerleşimcilerin işlediği "suçların" cevapsız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yerleşimciler, Batı Şeria, Kudüs ve Necef'te canımıza ve topraklarımıza yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek. Halkımızın mücadelesi, bu topraklar ve kutsal mekanlar işgalden kurtuluncaya kadar sürecek." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "Falih Ceradat'ın, Beytullahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında işgalci İsrail güçlerinin ateş açması sonucu şehit olduğunu" duyurmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Son dakika gündem: İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika gündem: İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

 Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama

Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama
AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title