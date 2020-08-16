Hamas ve İslami Cihad, Gazze'de gerginliğin tırmanmasından İsrail'i sorumlu tuttu
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Hamas ve İslami Cihad, Gazze'de gerginliğin tırmanmasından İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonuçlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas ve İslami Cihad, Gazze'de gerginliğin tırmanmasından İsrail'i sorumlu tuttu
16.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:44

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonuçlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gerginliğin sonuçlarından işgal yönetimini sorumlu tutuyoruz." denildi.

Gazze sınırı yakınındaki göstericilerin yaptığının ablukanın kırılması ve onurlu bir yaşam için bir halk direniş eylemi olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki barışçıl göstericileri kasıtlı olarak hedef almasının ve bazı göstericileri gerçek mermiyle yaralamasının, suç listesini kabarttığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi.

"Filistin halkına yönelik saldırılarının sorumluluğu işgalcilere aittir. Bu artan terör, karşısında devam eden direnişi bulacaktır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Tüm bunların İsrail'le normalleşme adımlarının atıldığı bir dönemde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in bu normalleşme ortamından yararlanıp Filistin halkına baskıyı artırdığı, bu kapsamda en son Gazze Şeridi'ndeki avlanma mesafesinin sıfıra çekilmesi yönünde karar aldığı ifade edildi.

İsrail'den bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilemeye devam edildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin verilmeyeceği aktarılmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınırda bulunan beldelerine 2 roket atıldığını bildirmişti.

Gazze'de Hamas'ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile altyapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia eden Adraee, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail tarafına helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

İsrail savaş uçakları, bu sabah Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "diğer hedeflere" de hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu, saldırıda füzelerin depolandığı bir askeri kompleksin hedef alındığını iddia etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

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