Hamas ve İslami Cihad'dan BAE'nin İsrail'de büyükelçilik açmasına tepki

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de büyükelçilik açmasını kınadı.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de büyükelçilik açmasını kınadı.

Hamas konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin siyonist oluşumda büyükelçilik açması, Filistin halkı ve tüm bölge halkları aleyhinde işlenen büyük hatada ısrar etmesidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik açılmasından daha tehlikelisinin BAE'nin bu adımı İsrail'in Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırılarının ardından atması olduğu vurgulanan açıklamada, bunun BAE siyasetinde tehlikeli bir düşüşü temsil ettiği belirtildi.

Hamas, BAE siyasetindeki "bu tehlikeli çöküşe son verilmesini, hatalı yoldan çıkılması için çaba sarf edilmesini ve işgal güçleriyle her türlü normalleşme eyleminin sonlandırılmasını" istedi.

İslami Cihad Sözcüsü Tarık Selma da yaptığı yazılı açıklamada, tarihin, işgal güçlerinin Kudüs'te işlediği suçların, evlerin yıkılmasının, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların tırmandığı bir dönemde BAE liderlerinin İsrail'de büyükelçilik açtığını yazacağını vurguladı.

Selma, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belki büyükelçilik, 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) evleri yıkılan veya zorla çıkarılan Filistinli ailenin arazisinin ya da evinin enkazı üzerine kurulmuş olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun, normalleşenler gerçeği eğip bükmeye çalışsalar da İsrail'le normalleşme suç ve ihanettir."

BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle bugün Tel Aviv'de açıldı.

İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği ise 29 Haziran'da hizmete girmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin tarafı ise Filistin-İsrail meselesine adil bir çözüm bulunmadan BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşmesine tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha