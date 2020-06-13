Hamas ve Fetih'ten BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas ve Fetih'ten BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye tepki

Hamas ve Fetih hareketleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin Yediot Ahronot Gazetesi'nde yer alan makalesine tepki gösterdi.

Hamas ve Fetih'ten BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye tepki
13.06.2020 01:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:52

Hamas ve Fetih hareketleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin Yediot Ahronot Gazetesi'nde yer alan makalesine tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada,"BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede (Yediot Ahranot) yayınlanan makalesinde ülkesinin Filistin ve Arap direniş hareketlerini kınamasıyla iftihar etmesini esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

BAE'nin İsrail ile ortaklıklar geliştirme arayışının normalleşme çabaları olduğunu söyleyen Kasım, bu çabanın ise İsrail'in saldırgan ve yayılmacı tabiatını tanımadıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi Örgütlenme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uteybe'nin makalesinin İsrail ve BAE normalleşmesini geliştirme çağrısı olduğunu belirtti.

Cağub, makalenin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını ertelemesi karşılığında BAE-İsrail ilişkilerini geliştirip derinleştirmeyi istediğini ve İsrail'i teşvik niteliğinde olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde bu sabah BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin bir makalesi yayınlamıştı.

Makalesinde, Abu Dabi'nin İsrail'i bölgeye ve dünyaya bağlayacak açık kapı olabileceğini belirten Uteybe, BAE'nin Lübnan Hizbullah'ını terör örgütü olarak sınıflandırması ve Hamas'ı kınamasıyla İsrail'e karşı ilk olumlu yaklaşımı sergilediğini ifade etmişti.

Uteybe makalesinde ayrıca, İsrail ve BAE ordularının bölgenin en güçlü orduları olduğunu iddia ederek, terör ve düşmanlar karşısında ortak endişeler taşıdığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Mariah Carey Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Ambulans
Şu an buradasınız: Hamas ve Fetih'ten BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 02:03:41. #1.14#
title