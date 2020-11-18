Hamas ve Fetih, Mısır'daki toplantılarda bazı noktalarda anlaştı

Hamas ve Fetih hareketleri, Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma çalışmaları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenledikleri toplantılarda bazı noktalarda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Hamas ve Fetih hareketleri, Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma çalışmaları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenledikleri toplantılarda bazı noktalarda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Hamas ve Fetih hareketlerini temsil eden heyetler arasında Kahire'de uzlaşı konusunda bazı toplantılar gerçekleştirildi.

Haberde, bu toplantılar kapsamında bazı noktalar üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklandı ancak bunlarla ilgili bilgi verilmedi. Heyetlerin, diğer tartışmalı konuları görüşmek üzere toplantıları ilerleyen dönemlerde de sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Hamas ve Fetih ayrıca, Mısır'ın, Filistin uzlaşı çalışmalarına verdiği desteği övdü.

Hamas ve Fetih heyetleri pazar gününden bu yana Kahire'de Filistin uzlaşısı kapsamında toplantılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu