Hamas ve Fetih'in Uzlaşı Anlaşması

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, hareketin uzlaşının sağlanması amacıyla "zorlukların üstesinden gelmesi" için daha fazla çalışacağını ifade etti.



Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Filistin Uzlaşı Sürecinin Başarıya Ulaşması ve Desteklenmesi için İhtiyaçlar" adı altında "Mesarat" Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ulusal diyalog buluşmasında şunları ifade etti:



"Uzlaşı dosyasında önceki adımları atacak cesarete sahiptik. Olumlu adımlar attık ancak bu süreç kolay değil, büyük çaba ve sabır istiyor. Hamas uzlaşının sağlanması amacıyla zorlukların üstesinden gelmesi için daha fazla çalışacak." dedi.



Hamas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde "somut ilerlemeler" kaydettiğini belirten Sinvar, hareketinin görüşmelerde Fetih Hareketi'ne "uzlaşıdan vazgeçilmesine izin verilmeyeceğini" ilettiğini söyledi.



Sinvar, "Doğru, biz uzlaşı dosyasında yavaş bir şekilde ilerliyoruz ancak uzlaşıdan vazgeçilmesine müsaade edilemez." diye konuştu.



Hamas'ın uzlaşının tamamlanması amacıyla 21 Kasım'da Kahire'ye gideceğini yineleyen Sinvar, hareketin Filistin uzlaşısını kişisel değil "stratejik bir karar" olarak değerlendirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu karar, bölünmenin ilk günlerinden beri mevcuttu ancak bugün yerel, bölgesel ve küresel düzeydeki tehlikeli şartlar bölünmeyi sona erdirmeyi gerekli kılıyor. Zor şartlar altında büyük ulusal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, uzlaşıya başvurduk."



Filistin davasının "bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında tehlikede olduğunu" kaydeden Sinvar, Filistin davasını tasfiye etmek isteyen güçler olduğunu söyledi.



Sinvar, Hamas'ın Ortadoğu'nun istikrarında" etkili bir güç olduğunu kaydetti.