Hamas ve Fetih'in Uzlaşı Anlaşması

Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi, Filistinli grupları, Oslo barış anlaşmasını aşarak "Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması" için yeni bir siyasi yapı oluşturmaya davet etti.



Salihi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistin Uzlaşı Sürecinin Başarıya Ulaşması ve Desteklenmesi için İhtiyaçlar" adı altında "Mesarat" Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ulusal diyalog buluşmasında, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) imzaladığı Oslo Barış Anlaşmasındaki yükümlülükler, Filistin birlik ittifakının oluşmasını engelliyor." dedi.



Temelini FKÖ'nün oluşturacağı Filistin devletinin kurucu konseyinin tesis edilmesi önerisinde bulunan Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oslo Anlaşmasının rasyonel bir politikayla aşılması gerekiyor, Filistin'in uluslararası tanınma meşruiyetine sahibiz. Dolayısıyla İsrail işgalini sona erdirmek ve mültecilerin geri dönüş hakkını sağlamak için bir strateji geliştirmeliyiz. FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi, işgal devletiyle (İsrail) tüm ilişkileri askıya alma yönünde bir karar almıştı. Stratejimizi bunun üzerine inşa edebiliriz."



Filistin Merkez Konseyi, 2015 yılındaki 27. toplantısında İsrail ile tüm ilişkileri askıya alma yönünde bir karar almış ancak hayata geçirilmemişti.



İsrail Hükümeti ile FKÖ arasında sürdürülen gizli ve açık görüşmeler,1993 ve 1995 yıllarında "Oslo Barış Anlaşmasının" imzalanmasıyla sonuçlanmıştı.



Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirecek.



Ayrıca Mısır, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması'nı imzalayan tarafları, 21 Kasım 2017'de Kahire'de tekrar toplantıya davet etmişti.