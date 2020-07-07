Hamas ve Fetih Hareketinden İsrail'in ilhak planına karşı birlik mesajı
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Hamas ve Fetih Hareketinden İsrail'in ilhak planına karşı birlik mesajı

Hamas ve Fetih Hareketi yetkilileri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına karşı ulusal birliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hamas ve Fetih Hareketinden İsrail'in ilhak planına karşı birlik mesajı
07.07.2020 04:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:12

Hamas ve Fetih Hareketi yetkilileri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına karşı ulusal birliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis ile Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, Filistin televizyonuna ortak demeç verdi.

Bedran, tüm Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" ve ilhak planlarını boşa çıkarmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail'e Filistin halkının bir bütün olduğu mesajını vermek için Hamas ve Fetih Hareketinin kitlesel halk hareketlerinin ayrıntıları üzerinde anlaşma sürecinde olduğunu belirten Husam Bedran, "İsrail, halkımızdan özellikle de Filistin hareketlerinden hiç bir tepki görmeden tasfiye planlarına ve düşmanlığına devam edebileceğini zannetti." dedi.

Hillis ise İsrail'in planlarına karşı başta Hamas ve Fetih olmak üzere Filistin halkının birlik halinde mücadele ettiğini kaydetti.

Gazze'nin bu planlara karşı yürütülen mücadelenin dışında tutulamayacağını dile getiren Ahmed Hillis, "Filistinli taraflardan hiçbiri siyasi bölünmüşlük devam ederken başarı kazanamaz. Uzlaşma için ödenecek bedel, bölünmüşlüğün bedelinden daha büyük olamaz. Filistin halkının işgal karşısında tek yürek olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007 yılından bu yana Fetih Hareketi ile aralarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında imzalanan çok sayıda anlaşma ise yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden hayata geçirilemedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz ayı sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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